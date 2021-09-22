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Украинская каратистка рассказала, ради чего прошлась бы голой по центру города

Украинская каратистка рассказала, ради чего прошлась бы голой по центру города
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29-летня украинская каратистка Анжелика Терлюга во время своего девичника ответила, ради чего бы прошлась по центру города голой.

«Мой девичник начинался с конкурсов. Нужно было ответить на вопрос: «Ради чего я бы прошлась голая по центру города?» Мой ответ – ради золотой медали Олимпийских игр», — приводит слова Терлюги ISport.ua.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Терлюга завоевала серебряную медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг. В решающем поединке Анжелика уступила представительнице Болгарии Ивэт Горановой со счётом 1:5. Также украинка является чемпионкой мира 2018 года в данной весовой категории.

Отметим, что на следующей летней Олимпиаде в Париже (Франция) соревнования по карате представлены не будут.

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