Артемьев победил Раджабова в первом матче финала Champions Chess Tour

Российский шахматист Владислав Артемьев успешно стартовал в финале онлайн-турнира Champions Chess Tour. В матче первого тура Артемьев нанёс поражение представителю Азербайджана Теймуру Раджабову со счётом 3,5:2,5. Все четыре партии в быстрые шахматы завершились вничью, а в блице Артемьев выиграл одну из двух партий.
Самым быстрым в первом туре получился матч между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Карлсен выиграл две первые партии в рапид, третья завершилась вничью, а четвёртая была отменена, так как уже ничего не решала. Итоговый счёт — 2,5:0,5.
Результаты остальных партий первого тура
Уэсли Со (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 3:1,
Левон Аронян (Армения) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3:4,
Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США) — 3,5:2,5.
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