Бразилия стала первым полуфиналистом чемпионата мира по мини-футболу
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Сегодня, 26 сентября, в Вильнюсе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными Марокко и Бразилии. Победу одержала команда из Южной Америки (1:0).
Сборная Марокко имела самый низкий рейтинг из пробившихся в эту стадию. Тем не менее, бразильцам удалось забить лишь однажды: на 11-й минуте Родриго отличился прямым ударом со штрафного.
Таким образом, Бразилия стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Теперь 29 сентября она сыграет с победителем противостояния Россия – Аргентина, которое начнётся сегодня в 18:30 в Каунасе.
Напомним, в других четвертьфиналах 27 сентября Испания сыграет с Португалией в Вильнюсе, а Иран встретится с Казахстаном в Каунасе. Финал чемпионата мира по мини-футболу запланирован на 3 октября.
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