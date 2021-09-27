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Игрок сборной России по мини-футболу: никого нельзя винить в поражении

Игрок сборной России по мини-футболу: никого нельзя винить в поражении
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Игрок сборной России по мини-футболу Артём Антошкин прокомментировал поражение команды от сборной Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти.

«Жаль, что таким замечательным командам пришлось встретиться уже в четвертьфинале. В первом тайме мы пытались найти свою игру. Во втором тайме мы владели инициативой, но упустили свои шансы. Мы могли забить с десятиметровой отметки и пройти дальше. Команда выступила хорошо, никого нельзя винить в этом поражении. Мы боролись до конца», — приводит слова Антошкина сайт ФИФА.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте. Отличился вингер аргентинцев Леандро Куццолино. России удалось сравнять счёт на 35-й минуте. Точным ударом отметился Артём Антошкин. В оставшееся и дополнительное время команды голов не забили, матч перешёл в серию пенальти. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4).

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