Канаева — о победе Ашрам на ОИ-2020: здорово, что у нас есть такие конкуренты

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказала мнение по поводу победы израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, гимнастка опередила Дину Аверину в личном многоборье. Многие специалисты по художественной гимнастике после этого говорили о том, что судьи выставили несправедливые оценки спортсменкам.

«Очень здорово, что у нас такие конкуренты есть. По итогу Олимпиады наши девочки выступили очень достойно, и я могу только поблагодарить их за увиденное. У нас давно не было такой конкуренции, и нам непросто выступать под таким давлением, мы занимаем первые места везде уже более 20 лет. После выступления Дины хочется поздравить весь наш тренерский персонал, потому что это огромный труд.

Что касается оценок, то же самое происходило и в фигурном катании. Вспомните микроскопическую разницу в баллах между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой в 2018 году на Олимпиаде. Конечно же, хотелось для нашей страны золотой медали, однако что произошло, то произошло», — приводит слова Канаевой «РБК-Спорт».