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Дорофеев — о ситуации со ставками гандболистов: в их возрасте это стыдно и мерзко

Дорофеев — о ситуации со ставками гандболистов: в их возрасте это стыдно и мерзко
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Автор и ведущий программы о фан-движениях «В движе» Антон Дорофеев прокомментировал ситуацию с российскими гандболистами, которые ставили на свои матчи.

«Если коротко, то это полнейшая дичь – когда спортсмены занимаются ставками на матчи своей команды. А в нашем случае — с молодыми ребятами, пока ничего не добившимися в жизни — это выглядит еще ужаснее. Я понимаю, что и российский, и мировой спорт далеко не идеален. Имена этих товарищей ещё никто толком не знал, и вот теперь они засветились по такому нехорошему поводу. Заниматься такими вещами, ещё и в столь раннем возрасте, стыдно и мерзко. С уётом того, что у России на международной арене в принципе существуют серьёзные проблемы, нынешний случай добавляет красок к происходящему. Ничего хорошего этим людям я не желаю, за такие вещи необходимо отвечать.

Хочу заметить, что букмекеры сейчас стали важной частью всего спортивного мира. Их логотипы красуются на форме спортсменов, а имена присутствуют в названиях турниров. Но это совершенно не означает, что спортсмены наряду с болельщиками могут участвовать в этом и ставить на результаты игр своих команд», — передаёт слова Дорофеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Российские гандболисты делали ставки на свои матчи. Кажется, они «слили» чемпионат Европы Российские гандболисты делали ставки на свои матчи. Кажется, они «слили» чемпионат Европы
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