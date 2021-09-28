Дорофеев — о ситуации со ставками гандболистов: в их возрасте это стыдно и мерзко

Автор и ведущий программы о фан-движениях «В движе» Антон Дорофеев прокомментировал ситуацию с российскими гандболистами, которые ставили на свои матчи.

«Если коротко, то это полнейшая дичь – когда спортсмены занимаются ставками на матчи своей команды. А в нашем случае — с молодыми ребятами, пока ничего не добившимися в жизни — это выглядит еще ужаснее. Я понимаю, что и российский, и мировой спорт далеко не идеален. Имена этих товарищей ещё никто толком не знал, и вот теперь они засветились по такому нехорошему поводу. Заниматься такими вещами, ещё и в столь раннем возрасте, стыдно и мерзко. С уётом того, что у России на международной арене в принципе существуют серьёзные проблемы, нынешний случай добавляет красок к происходящему. Ничего хорошего этим людям я не желаю, за такие вещи необходимо отвечать.

Хочу заметить, что букмекеры сейчас стали важной частью всего спортивного мира. Их логотипы красуются на форме спортсменов, а имена присутствуют в названиях турниров. Но это совершенно не означает, что спортсмены наряду с болельщиками могут участвовать в этом и ставить на результаты игр своих команд», — передаёт слова Дорофеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.