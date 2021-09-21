Российские гандболисты делали ставки на свои матчи. Кажется, они «слили» чемпионат Европы

Юношеская сборная России по гандболу месяц назад провалила чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет: предпоследнее место среди 16 участников. Теперь выясняются интересные подробности: восемь игроков российской команды решили крупно заработать во время официального турнира. Они подозреваются в том, что делали ставки на матчи с собственным участием и «подгоняли» результаты под получение выигрыша в букмекерских конторах. Да что же вы творите, ребята?
Подозреваемые уже отстранены от всех турниров, а главному тренеру грозит привлечение к ответственности. Грандиозный скандал, о котором уже оповещено руководство Международной федерации гандбола и российского спорта. Что известно на данный момент?
Провал российской молодёжки
Юношеская сборная России под руководством Виталия Иванова, второго тренера «Чеховских медведей», проиграла в Хорватии всем. И если поражения от команд Германии, Дании и Норвегии были отчасти ожидаемыми – уровень гандбола в этих странах просто намного выше, то проигрыши сборным Израиля (после убедительного преимущества в первом тайме) и Австрии (с разницей в 17 мячей) – это что-то из ряда вон.
На турнире сборная России выиграла только один матч – у тех же австрийцев в матче, который определял худшую сборную турнира. Предпоследнее место из 16 участников досталось россиянам. При этом команда в отдельных отрезках демонстрировала если не отличную, то близкую к этому игру, а в итоге сыпалась, валилась, летела со свистом – эпитет можно подобрать любой.
Неужели только в уровне гандболистов дело? Неужели наши настолько хуже тех немцев, датчан, норвежцев? Неужели хуже израильтян, австрийцев? Как оказалось, нет.
В подозреваемых — половина команды
Федерация гандбола России инициировала проведение расследования по фактам подозрительных результатов матчей. И заподозрила группу из восьми гандболистов в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи сборной России. В заявке на турнир было 16 игроков.
Список отстраненных игроков юношеской сборной России: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.
Комиссия по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым провела расследование и установила, что подозреваемые спортсмены контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе матчей вплоть до количества мячей, заброшенных за одну игру.
Федерация гандбола России обратилась к правоохранительным органам по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. А комиссия по этике рекомендовала исполкому ФГР расторгнуть договор с главным тренером Виталием Ивановым, расследование действий которого продолжается.
Подозреваемые игроки отстранены от всех соревнований под эгидой ФГР с 21 сентября 2021 года до вынесения окончательного решения.
«Это измена Родине»
На специальном брифинге для журналистов президент ФГР Сергей Шишкарёв и генеральный директор Лев Воронин признали, что наш мужской гандбол поражён «ставочной» заразой очень глубоко.
«Весь наш юниорский и молодёжный гандбол поражён этой заразой, в отличие от девушек. Объём – катастрофический. Пытались говорить с игроками, получить от них объяснения. Они говорят – не хватает денег, маленькие зарплаты. Это неправда! Как минимум если говорить об игроках ЦСКА и «Чеховских медведей». А уж какие условия были созданы перед чемпионатом Европы нынешней молодёжке! И что мы получили на выходе? Торговать собой и Родиной – это необъяснимые вещи. Убеждён, что мы доведём расследование до конца и избавимся от этой заразы», — сказал Воронин.
«Когда я узнал об этом, у меня опустились руки. Когда ты вкладываешь в развитие гандбола не только собственные средства, но и душу, эмоции… Мы установили, что восемь игроков сборной России на чемпионате Европы манипулировали результатами в матчах со сборными Дании и Австрии. Я приравниваю это к измене Родине. И это не пафос. Если президент России награждает игроков за достижение государственными наградами, то сдача игр – настоящая продажа своей страны.
Я и раньше хотел вскрыть эту ситуацию, говорил об этом на исполкоме в октябре прошлого года, имея на руках определённые данные. Но помешала пандемия. Теперь же мы пойдём до конца. В курсе наших действий и Олимпийский комитет России, и Минспорта. Их руководители готовы дать свои комментарии. Собранные данные мы передали правоохранительным органам», — подчеркнул Сергей Шишкарёв.
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