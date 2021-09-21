Российские гандболисты делали ставки на свои матчи. Кажется, они «слили» чемпионат Европы

Восемь спортсменов юношеской сборной России уже отстранены от участия во всех турнирах. Да что вы творите, ребята?

Юношеская сборная России по гандболу месяц назад провалила чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет: предпоследнее место среди 16 участников. Теперь выясняются интересные подробности: восемь игроков российской команды решили крупно заработать во время официального турнира. Они подозреваются в том, что делали ставки на матчи с собственным участием и «подгоняли» результаты под получение выигрыша в букмекерских конторах. Да что же вы творите, ребята?

Подозреваемые уже отстранены от всех турниров, а главному тренеру грозит привлечение к ответственности. Грандиозный скандал, о котором уже оповещено руководство Международной федерации гандбола и российского спорта. Что известно на данный момент?

Провал российской молодёжки

Юношеская сборная России под руководством Виталия Иванова, второго тренера «Чеховских медведей», проиграла в Хорватии всем. И если поражения от команд Германии, Дании и Норвегии были отчасти ожидаемыми – уровень гандбола в этих странах просто намного выше, то проигрыши сборным Израиля (после убедительного преимущества в первом тайме) и Австрии (с разницей в 17 мячей) – это что-то из ряда вон.

На турнире сборная России выиграла только один матч – у тех же австрийцев в матче, который определял худшую сборную турнира. Предпоследнее место из 16 участников досталось россиянам. При этом команда в отдельных отрезках демонстрировала если не отличную, то близкую к этому игру, а в итоге сыпалась, валилась, летела со свистом – эпитет можно подобрать любой.

Неужели только в уровне гандболистов дело? Неужели наши настолько хуже тех немцев, датчан, норвежцев? Неужели хуже израильтян, австрийцев? Как оказалось, нет.

В подозреваемых — половина команды

Федерация гандбола России инициировала проведение расследования по фактам подозрительных результатов матчей. И заподозрила группу из восьми гандболистов в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи сборной России. В заявке на турнир было 16 игроков.

Список отстраненных игроков юношеской сборной России: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.

Комиссия по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым провела расследование и установила, что подозреваемые спортсмены контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе матчей вплоть до количества мячей, заброшенных за одну игру.

Федерация гандбола России обратилась к правоохранительным органам по подозрению в совершении преступления по статье 184 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. А комиссия по этике рекомендовала исполкому ФГР расторгнуть договор с главным тренером Виталием Ивановым, расследование действий которого продолжается.

Подозреваемые игроки отстранены от всех соревнований под эгидой ФГР с 21 сентября 2021 года до вынесения окончательного решения.

«Это измена Родине»

На специальном брифинге для журналистов президент ФГР Сергей Шишкарёв и генеральный директор Лев Воронин признали, что наш мужской гандбол поражён «ставочной» заразой очень глубоко.

«Весь наш юниорский и молодёжный гандбол поражён этой заразой, в отличие от девушек. Объём – катастрофический. Пытались говорить с игроками, получить от них объяснения. Они говорят – не хватает денег, маленькие зарплаты. Это неправда! Как минимум если говорить об игроках ЦСКА и «Чеховских медведей». А уж какие условия были созданы перед чемпионатом Европы нынешней молодёжке! И что мы получили на выходе? Торговать собой и Родиной – это необъяснимые вещи. Убеждён, что мы доведём расследование до конца и избавимся от этой заразы», — сказал Воронин.

«Когда я узнал об этом, у меня опустились руки. Когда ты вкладываешь в развитие гандбола не только собственные средства, но и душу, эмоции… Мы установили, что восемь игроков сборной России на чемпионате Европы манипулировали результатами в матчах со сборными Дании и Австрии. Я приравниваю это к измене Родине. И это не пафос. Если президент России награждает игроков за достижение государственными наградами, то сдача игр – настоящая продажа своей страны.

Я и раньше хотел вскрыть эту ситуацию, говорил об этом на исполкоме в октябре прошлого года, имея на руках определённые данные. Но помешала пандемия. Теперь же мы пойдём до конца. В курсе наших действий и Олимпийский комитет России, и Минспорта. Их руководители готовы дать свои комментарии. Собранные данные мы передали правоохранительным органам», — подчеркнул Сергей Шишкарёв.