Евгения Канаева поделилась мнением о Дине и Арине Авериных

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева поделилась мнением о лидерах сборной России Дине и Арине Авериных.
«То, что Дина и Арина прошли в течение пяти лет в качестве лидеров в мировой художественной гимнастике, — это уникально. Такое может показать даже не каждый, а просто единицы. Девочки демонстрировали фантастический результат.
Плюс наши спортсмены испытали карантин и перенос Олимпиады — это огромное испытание, в нашем виде спорта — вообще отдельное. В гимнастике люди могут меняться за полгода или год. Я также за полгода попала на Олимпиаду в Пекин. Были две первые девочки Оля и Вера, потом за полгода я начала выигрывать и мне дали шанс, хотя как молодой и неопытной могли не дать. Но мне позволили показать мои возможности. Поэтому я счастлива, что у нас есть медали, и хочется, чтобы мы дальше продолжали выигрывать», — приводит слова Канаевой Sport24.
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