Стали известны подробности инцидента со снятием с рейса знаменосца России на ОИ-2020

Стали известны подробности инцидента с участием двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Садулаев, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев и ещё три спортсмена были сняты с рейса при пересадке в Амстердаме (Нидерланды) за несоблюдение масочного режима в салоне самолёта, они направлялись на чемпионат мира в Осло.

«Полицейские сказали, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. Они не объяснили, в чём проблема и чего они хотят. Они что-то говорили, мы даже их не понимали. Среди нас был журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта, ребята их дали. Их вывели, я тоже вышел к ним. Потом нам начали объяснять, что якобы была приспущена маска, из-за этого просят выйти.

Это произошло на ровном месте, повода не было. Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там. Мы взяли новые билеты и только что приземлились в аэропорту Осло», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Помимо Садулаева и Тедеева, участниками инцидента стали борцы Тимур Бижоев (весовая категория до 74 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедов (до 61 кг). Чемпионат мира пройдёт в Осло со 2 по 8 октября.