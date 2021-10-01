46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о возобновлении карьеры

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, 46-летняя Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, объявила о возобновлении карьеры. Ранее Чусовитина выступила на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), после чего заявила об уходе из спорта.
«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/oksana2016/?hl=ru
Летние Азиатские игры пройдут с 10 по 25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.
Также Чусовитина — трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Единственный человек в истории гимнастики, выступавший на восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
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