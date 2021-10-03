Арина Аверина: Винер-Усманова извинилась за слова о «мокрых курицах»

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова извинилась за слова о «мокрых курицах».

Ранее Винер-Усманова призналась, что назвала сестёр Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами», когда они сообщили ей о планах завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио. На Олимпиаде Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, Арина заняла четвёртое место, а золото завоевала уронившая ленту Линой Ашрам из Израиля.

«Ирина Александровна поддержала нас после Олимпийских игр, приободрила, привела в чувство, и мы теперь снова тренируемся, выступаем. Я очень скучала по зрителям. Ирина Александровна позвонила и сказала, чтобы завтра были в зале. Вот мы и вернулись. Она извинилась за слова о «мокрых курицах», сказала, что была неправа, что мы боялись возвращаться из-за судейства, что опять повторится то же, что и на Играх», — приводит слова Арины Авериной РИА «Новости».