«Минуту, курица мокрая!» Винер-Усманова — о том, как отговорила Авериных уходить из спорта

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась подробностями разговора с Диной и Ариной Авериными по поводу возможности завершения их карьеры.

«Позвонила мне Арина и говорит: «Ирина Александровна, вот мы придём 30-го числа». Я спросила: «Вы придёте с букетиком цветов сказать, что вы заканчиваете?» Они сказали, что хотят пойти в экономический институт… Я ответила: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре: «Дина, ты наше золото» и повёл на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду. Я сказала: «Вы как смеете, с ума сошли, вы будете подводить народ?» Та девочка, что выиграла золото, закрыла «инстаграм». И Дина сказала: «Оставьте в покое Линой, она ни в чем не виновата». И вы после того, как дома разрисовывают ваши портреты, после того, как люди разделились, кто-то за, кто-то против, идёт целая война, ваши упражнения даже в интернете не показывают целиком.

Сказала: «И вы будете мне говорить об этом? Убью, быстро на тренировку». И они пришли. Подозвала их уже потом и сказала: «Изверги рода человеческого, вы долго меня мучать будете, вы меня проверяли? Думали, скажу: «Давайте бросайте, вы уже старенькие, у меня есть молодые?» Вы так думали?» – «Да, мы так думали». – «Быстро в зал!» Всё, тренировки продолжаются, вот такие дела», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».