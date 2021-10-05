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Ромашина предложила создать телешоу по синхронному плаванию в духе «Ледникового периода»

Ромашина предложила создать телешоу по синхронному плаванию в духе «Ледникового периода»
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила с предложением создать на российском телевидении шоу наподобие «Ледникового периода».

«Пора уже шоу делать. У нас есть ежегодное шоу у Марии Киселевой и Ольги Брусникиной, благодаря которому люди узнают больше о нашем виде спорта. Но можно предпринять и попытки создания шоу а-ля «Ледниковый период». Конечно, людей будет очень сложно чему-то научить за короткий срок, но в какой-то степени это поможет в популяризации нашего спорта», — приводит слова Ромашиной ТАСС.

Помимо семи побед на летних Олимпийских играх, Светлана Ромашина также 21 раз становилась первой на чемпионатах мира и 13 раз побеждала на чемпионатах Европы.

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