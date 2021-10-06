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Дзамболат Тедеев оценил итоги выступления россиян на ЧМ по вольной борьбе

Дзамболат Тедеев оценил итоги выступления россиян на ЧМ по вольной борьбе
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвёл итоги выступления обновлённой команды на чемпионате мира.

Российские борцы-вольники завоевали в Осло восемь медалей, три из которых — золотые, и заняли первое общекомандное место.

«Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Все команды здесь борются олимпийскими составами, а мы привезли только двоих из тех, кто боролся в Токио. Сегодня мы обкатали молодёжь, усилили конкуренцию внутри страны и выиграли первое общекомандное место, в очередной раз доказав, что наши борцы — самые сильные в мире. Всё очень просто: у нас есть три чемпиона мира, двое из них — новые чемпионы, а третьего знает весь спортивный мир. Кроме того, у нас есть пять призёров, опыт выступления на чемпионате мира в Осло, который поможет всех побеждать в будущем. Они сегодня не стали чемпионами мира, но они стали сильнее самих себя, и в будущем у них будут только золотые медали. Вы даже не представляете, как приятно, что наша молодёжь так успешно выступила. 80 процентов команды — дебютанты чемпионата мира, раньше они никогда не боролись на столь престижных соревнованиях. На мне лежала большая ответственность за ту команду, которую мы сюда привезли. Признаюсь, я переживал. Конечно, не все показали ту борьбу, которую мы от них ждали, но я доволен той работой, которую после Олимпийских игр провели наши тренеры и наши ребята. Каждому есть над чем работать. Это был непростой выбор, на кону было многое, но мы рискнули, привезли молодёжь — и выиграли. Наша методика — сильнейшая в мире, а наши специалисты — лучшие в мире», — приводит слова Тедеева пресс-служба ФСБР.

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