Русский танк опять проехался по американцу. Шикарная победа нашего борца на ЧМ-2021

На чемпионате мира по борьбе, который проходит в Норвегии, самая яркая и ожидаемая российскими болельщиками схватка уже состоялась. Зрители увидели новую серию противостояния Абдулрашида Русского танка Садулаева и американца Кайла Снайдера по прозвищу Снайдермен.

Два великих борца в очередной раз сошлись в финале чемпионата мира и решали между собой не только судьбу личного золота, но и определяли победителя командного зачёта.

Русский танк проехался по американцу. Как и на Олимпиаде. Точнее, даже круче.

Танк против Снайдермена

Садулаев против Снайдера – это суперпротивостояние. Ни одна другая афиша в современной борьбе не имеет такой яркой предыстории, такого насыщенного подтекста. Русский против американца, олимпийский чемпион против олимпийского чемпиона, богатырь против супермена.

В весовой категории до 97 кг, куда Садулаев перебрался после триумфальной Олимпиады-2020, эти парни безоговорочно сильнейшие. Недаром они постоянно встречаются в финалах крупных турниров. В финале ЧМ-2017 в Париже Абдулрашид проиграл со счётом 5:6, зато финал ЧМ-2018 выиграл, уложив американца на Туше. На Олимпиаде в Токио россиянин тоже победил.

Схватка на чемпионате мира чем-то напомнила финал Олимпиады, в котором Садулаев уверенно вёл со счётом 6:0, но позволил сопернику набрать три балла в активной концовке. Финал чемпионата мира в Осло имел одно важное отличие – российский борец не позволил сопернику ничего. Вообще!

В первой половине схватки Снайдер даже подступиться к Садулаеву толком не мог, а потому получил штрафной балл за пассивность. Во второй ситуация повторилась, только к штрафным баллам россиянин добавил свои результативные действия: сначала уложил Снайдера на ковёр, а потом показал, как шикарно делает накат. В итоге – 6:0. Вся схватка прошла под контролем нашего борца, а американец ничего не мог с этим поделать. Просто шикарная победа!

Цель — стать самым титулованным?

Садулаев провёл непростой сезон. На Олимпиаде тренеры рассказывали, что лидер сборной России выступал с травмой ноги, но всё равно выиграл, как кажется, с большим запасом. На чемпионате мира серьёзных проблем со здоровьем вроде бы не было, но после Игр в Токио казалось, что Абдулрашид может где-то расслабиться, дать промашку. Но нет, ничего подобного не произошло.

В финале Садулаев, пожалуй, просто не мог думать ни о чём, кроме золота, потому что сражался и за командный успех. Перед заключительным финалом в весовой категории до 97 кг первое место в командном зачёте делили как раз Россия и США, набравшие по 148 баллов. И победа в самом ожидаемом финале решала судьбу ещё и командного зачёта. Русский танк справился.

Сборная России по вольной борьбе вообще довольно успешно провела чемпионат мира в Осло. У парней, выступавших не под триколором, а под эмблемой Федерации борьбы, восемь медалей в 10 весовых категориях, три из которых – золотые. Помимо Садулаева, чемпионами мира стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг).

Результаты сборной России по вольной борьбе на ЧМ-2021



Абубакар Муталиев (до 57 кг) – 5-е место

Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) – 1-е место

Загир Шахиев (до 65 кг) – 1-е место

Евгений Жербаев (до 70 кг) – 3-е место

Тимур Бижоев (до 74 кг) – 3-е место

Радик Валиев (до 79 кг) – 3-е место

Артур Найфонов (до 86 кг) – 3-е место

Магомед Курбанов (до 92 кг) – 2-е место

(до 97 кг) – 1-е место

Зелимхан Хизриев (до 125 кг) – выбыл в 1/4 финала Абубакар Муталиев (до 57 кг) – 5-е местоАбасгаджи Магомедов (до 61 кг) – 1-е местоЗагир Шахиев (до 65 кг) – 1-е местоЕвгений Жербаев (до 70 кг) – 3-е местоТимур Бижоев (до 74 кг) – 3-е местоРадик Валиев (до 79 кг) – 3-е местоАртур Найфонов (до 86 кг) – 3-е местоМагомед Курбанов (до 92 кг) – 2-е место Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) – 1-е местоЗелимхан Хизриев (до 125 кг) – выбыл в 1/4 финала

Ну а сам Садуалев, кажется, нацеливается на то, чтобы стать самым титулованным борцом в истории нашей страны. У вольника Александра Медведя, который также долгое время выступал в весе до 97 кг, в активе семь побед на чемпионатах мира. У «классика» Карелина – девять. Но при этом у обоих героев нашего спорта есть три золота Олимпиады. У Абдулрашида пока два. Но ему всего 25.