Российские конькобежцы будут получать визы для участия в этапе Кубка мира в США в Варшаве

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что национальная команда будет получать визы для участия в этапе Кубка мира в США через консульство в Варшаве.
«Естественно, пока есть проблемы с визами на этап Кубка мира в Америке, которые мы стараемся решить, потому что пока виз у большинства членов команды нет. У нас достигнуто понимание, что мы будем это делать в Варшаве перед этапом в Томашуве. Спасибо Госдепу США, который в итоге решил эту проблему, потому что визу было практически невозможно получить в России, поэтому Федерация конькобежного спорта США и Международный союз конькобежцев оказали нам содействие, и Госдеп разрешил обратиться через консульство в Варшаве. Как мы получили это решение, ожидаем, что всё с визами должно быть в порядке.
Команда сейчас находится на сборе в Новогорске, 16 октября запланирован выезд. Думаю, до конца недели объявят окончательный состав сборной на этапы Кубка мира», — приводит слова Барышевой ТАСС.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту в США пройдёт с 3 по 5 декабря.
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