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Сборная России по спортивной борьбе подаст протест на судейство полуфинала Велиевой

Сборная России по спортивной борьбе подаст протест на судейство полуфинала Велиевой
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой в весовой категории до 68 кг.

Полуфинальная схватка не изобиловала техническими действиями и завершилась со счётом 3:3. По последнему действию судьи отдали победу спортсменке из Киргизии, Велиева поборется за бронзу.

«Мы подаём протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод ещё раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

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