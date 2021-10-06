Сборная России по спортивной борьбе подаст протест на судейство полуфинала Велиевой

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой в весовой категории до 68 кг.

Полуфинальная схватка не изобиловала техническими действиями и завершилась со счётом 3:3. По последнему действию судьи отдали победу спортсменке из Киргизии, Велиева поборется за бронзу.

«Мы подаём протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод ещё раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.