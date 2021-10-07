Дело о мельдонии у гребцов перед Олимпиадой-2020 передано в правоохранительные органы

Президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал об итогах внутреннего расследования ситуации с нарушением антидопинговых правил гребцами Павлом Сориным и Никитой Моргачёвым.

7 июля стало известно, что члены олимпийской сборной России Моргачёв и Сорин сдали положительные пробы на мельдоний. ФГСР провела собственное расследование, включавшее тестирование на полиграфе.

«Полиграф показал, что ни Моргачёв, ни Сорин намеренно этот препарат не принимали. По логике вещей это действие третьих лиц. Скорее всего, это внутренняя история. Правоохранительные органы проведут дополнительные следственные действия, по итогам которых должны разобраться в этой истории. Мы довели своё расследование настолько, насколько хватает нашей компетенции. Спортсмены, специалисты, обслуживающий персонал — все, кто присутствовал на том тренировочном мероприятии, прошли полиграф. Все написали свои объяснения. И все эти материалы мы передали в следственный комитет, прокуратуру и МВД.

Работа в правоохранительных органах началась. Ждём, когда будет принято финальное решение. Сейчас должна быть проведена профессиональная работа. Мы хотим получить официальное заявление по всем материалам, которые мы предоставили, и по материалам, которые в рамках расследования будут получены профессионалами. Мы же общественная организация, не следственный орган. Мы можем предполагать, а утверждать о каких-то фактах не имеем компетенции.

РУСАДА не назначает заседания по этим гребцам, потому что РУСАДА ведёт своё внутреннее расследование. Мы активно работаем совместно с комиссией расследований РУСАДА, стараемся со всех сторон расследовать эту историю. РУСАДА хочет разобраться во всей этой ситуации, потому что ситуация неоднозначна на 100%», — приводит слова Свирина «РИА Новости».