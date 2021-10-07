Ханум Велиева завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло (Норвегия) разыграны медали в соревнованиях женщин.
Бронзовым призёром в весовой категории до 68 кг стала россиянка Ханум Велиева, в схватке за третье место поборовшая представительницу Канады Оливию Ди Бакко со счётом 2:1. В поединке за золото победу на туше одержала Мээрим Жуманазарова из Киргизии. Её соперницей в финале была японка Рин Мияжи. Ещё одна бронза у спортсменки из США Тамиры Менса.
В весовой категории до 57 кг россиянка Вероника Чумикова через утешительные схватки получила право сразиться за бронзу, но уступила на туше японке Саэ Наньо. Финал в этом весе также завершился победой на туше американки Хелен Марулис над Аншу Аншу из Индии. Ещё одна бронза у представительницы Монголии Даваачимег Эркхембайар.
Бронза Велиевой только вторая медаль женской сборной России на чемпионате мира. Накануне награду той же пробы завоевала Надежда Соколова.
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