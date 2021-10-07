Владимир Морозов завоевал серебро Кубка мира на 50 м вольным стилем
Поделиться
В первый день второго этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште (Венгрия), российские спортсмены завоевали две медали.
Владимир Морозов стал серебряным призёром на дистанции 50 м вольным стилем, уступив только Кайлу Чалмерсу из Австралии.
В заплыве 100 м комплексом россиянка Ника Годун финишировала третьей после Марии Угольковой из Швейцарии и шведки Мишель Колеман (59,65).
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 20,97.
2. Владимир Морозов (Россия) – 21,04.
3. Йессе Путс (Нидерланды) – 21,11.
Женщины. Комплекс. 100 м
1. Мария Уголькова (Швейцария) – 58,81.
2. Мишель Колеман (Швеция) – 59,65.
3. Ника Годун (Россия) – 59,71.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
23:25
-
23:07
-
22:57
-
22:12
-
21:51
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:46
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
15:15
-
15:07
-
14:03
-
13:22
-
12:29
-
11:32
-
11:18
-
11:15
-
10:57
-
10:49
-
08:47
-
07:39
-
00:11
- 6 октября 2021
-
23:54
-
23:36
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:21
-
20:58
-
20:35
-
19:51
Партнерский контент