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Владимир Морозов завоевал серебро Кубка мира на 50 м вольным стилем

Владимир Морозов завоевал серебро Кубка мира на 50 м вольным стилем
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В первый день второго этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште (Венгрия), российские спортсмены завоевали две медали.

Владимир Морозов стал серебряным призёром на дистанции 50 м вольным стилем, уступив только Кайлу Чалмерсу из Австралии.

В заплыве 100 м комплексом россиянка Ника Годун финишировала третьей после Марии Угольковой из Швейцарии и шведки Мишель Колеман (59,65).

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 20,97.
2. Владимир Морозов (Россия) – 21,04.
3. Йессе Путс (Нидерланды) – 21,11.

Женщины. Комплекс. 100 м

1. Мария Уголькова (Швейцария) – 58,81.
2. Мишель Колеман (Швеция) – 59,65.
3. Ника Годун (Россия) – 59,71.

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