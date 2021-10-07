Владимир Морозов завоевал серебро Кубка мира на 50 м вольным стилем

В первый день второго этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште (Венгрия), российские спортсмены завоевали две медали.

Владимир Морозов стал серебряным призёром на дистанции 50 м вольным стилем, уступив только Кайлу Чалмерсу из Австралии.

В заплыве 100 м комплексом россиянка Ника Годун финишировала третьей после Марии Угольковой из Швейцарии и шведки Мишель Колеман (59,65).



Плавание. Кубок мира. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 20,97.

2. Владимир Морозов (Россия) – 21,04.

3. Йессе Путс (Нидерланды) – 21,11.



Женщины. Комплекс. 100 м

1. Мария Уголькова (Швейцария) – 58,81.

2. Мишель Колеман (Швеция) – 59,65.

3. Ника Годун (Россия) – 59,71.