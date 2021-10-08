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ВАДА признало пять организаций не соответствующими антидопинговому кодексу

ВАДА признало пять организаций не соответствующими антидопинговому кодексу
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало пять организаций не соответствующими всемирному антидопинговому кодексу, сообщается на сайте ВАДА. Это три национальных антидопинговых организации и две международные федерации.

Причины несоответствия делятся на две группы. Национальная антидопинговая организация Таиланда, Международная федерация баскетбола глухих и Международная федерация гиревого спорта не смогли полностью ввести в действие новую версию кодекса, вступившую в силу 1 января 2021 года. Федерации — по причине несоответствия кодекса их антидопинговым правилам, а в Таиланде кодекс решили внедрять законодательно. Национальные антидопинговые организации КНДР и Индонезии были признаны не соответствующими кодексу из-за несоответствий в реализации программы допинг-тестирования.

В то же время немецкое сообщество национальной антидопинговой организации Бельгии, национальные антидопинговые организации Черногории и Румынии, которым ранее также грозило несоответствие кодексу, разработали антидопинговые правила, которые удовлетворили рекомендациям ВАДА.

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