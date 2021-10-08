«У них был мачете длиной в 40 см». Британского велосипедиста ограбили в центре Лондона

Британский велосипедист Александр Ричардсон подвергся вооружённому ограблению в Лондоне. Спортсмен лишился кастомного велосипеда стоимостью более $ 10 тыс. и получил различные травмы.
«Заметил этих парней ещё когда подъезжал к ним. Сидели у дороги и будто бы кого-то ждали. Уже тогда я подумал, что с ними могут возникнуть проблемы, поэтому решил даже не связываться. Развернул велосипед и дал полный газ в другом направлении.
Они быстро надели маски, прыгнули на мотоциклы и догнали меня. Я пытался уйти от преследования, но они просто сбили меня на землю — скорость в тот момент составляла где-то 60 км/час. Я вцепился в заднее колесо и ещё метров 100 пытался его удержать — всё это расстояние они просто тащили меня по земле. Не отпускал колесо до тех пор, пока они не достали настоящее мачете — раза в три или четыре больше обычного кухонного ножа.
Что касается самого велосипеда, то, думаю, он в итоге найдётся — уж слишком у него уникальная конструкция и дизайн. Такие вещи сложно продать и остаться незамеченными», — цитирует Ричардсона The Sun.
31-летний велосипедист с 2020 года выступает за команду Alpecin–Fenix. Интересно, что до 25 лет Ричардсон работал трейдером на финансовой бирже — велоспортом он занялся лишь в 2015 году.
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