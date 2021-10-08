Ника Годун выиграла стометровку брасом на этапе Кубка мира в Будапеште

Россиянка Ника Годун одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Второй стала американка Лидия Джейкоби, замкнула тройку призёров итальянка Илария Кузинато.

На дистанции 100 метров вольным стилем россиянин Владимир Морозов стал вторым. Победу одержал австралиец Кайл Чалмерс, третий результат показал венгр Криштоф Милак.



Плавание. Кубок мира. Второй этап. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 45,50.

2. Владимир Морозов (Россия) – 46,25.

3. Криштоф Милак (Венгрия) – 46,93.



Женщины. Брасс. 100 м

1. Ника Годун (Россия) – 1.04,71.

2. Лидия Джейкоби (США) – 1.05,40.

3. Илария Кузинато (Италия) – 1.06,34.