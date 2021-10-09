Россиянин Назир Абдуллаев вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились финалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Россиянин Назир Абдуллаев в полуфинальной схватке поборол Алмата Кебиспаева из Казахстана со счётом 10:5. В финале 10 октября Абдуллаев сразится за титул с представителем Ирана Мохаммадрезой Гераи.



Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе на чемпионате мира россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг. Серебряными призёрами стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг). Бронзу выиграл Адлан Акиев (до 82 кг).



Позднее сегодня, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) — за бронзу.