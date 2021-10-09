Россияне Марянян и Саргсян — бронзовые призёры ЧМ по греко-римской борьбе

Россияне Степан Марянян и Артур Саргсян стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).



В весовой категории до 60 кг Марянян в схватке за третье место одолел Геворга Гарибяна из Армении со счётом 3:1. Вторую бронзу завоевал Мурад Маммадов из Азербайджана. Чемпионом мира стал молдаванин Виктор Чобану, поборовший в финале представителя Киргизии Жоламана Шаршенбекова – 9:3.



В весе до 97 кг Саргсян в схватке за третье место победил представителя Италии Николоза Кахелашвили – 6:1. Вторая бронза досталась американцу Трэйси Хэнкоку. В финальной схватке иранец Мохаммадхади Сарави нанёс поражение венгру Алексу Жоке.

Позднее сегодня, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото.