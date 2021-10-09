Россияне Марянян и Саргсян — бронзовые призёры ЧМ по греко-римской борьбе

Россияне Степан Марянян и Артур Саргсян стали бронзовыми призёрами чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).
В весовой категории до 60 кг Марянян в схватке за третье место одолел Геворга Гарибяна из Армении со счётом 3:1. Вторую бронзу завоевал Мурад Маммадов из Азербайджана. Чемпионом мира стал молдаванин Виктор Чобану, поборовший в финале представителя Киргизии Жоламана Шаршенбекова – 9:3.
В весе до 97 кг Саргсян в схватке за третье место победил представителя Италии Николоза Кахелашвили – 6:1. Вторая бронза досталась американцу Трэйси Хэнкоку. В финальной схватке иранец Мохаммадхади Сарави нанёс поражение венгру Алексу Жоке.
Позднее сегодня, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото.
- 9 октября 2021
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