Стали известны подробности гибели призёра юниорского ЧМ Руслана Захарова

Стали известны подробности трагического инцидента, в результате которого скончался призёр юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что 23-летнего Захарова сбил грузовик.
«Погиб под колёсами грузовика действительно Захаров. Авария произошла в 6:10 утра в воскресенье в Хабаровске. Сбил его 26-летний водитель, он ехал со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Окружной по второму ряду. Прямо по проезжей части по ходу движения автомобиля шёл Захаров.
Водитель был трезв. Но у него не было права управлять автомобилем категории С. Парень получил серьёзную травму головы и скончался в реанимации, не приходя в сознание», — сообщил источник.
В один из сезонов Захаров участвовал в этапах Кубка мира и привлекался в состав спринтерской сборной России.
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