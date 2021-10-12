Российские «пляжники» сыграют с Ираном, Парагваем и Японией на Межконтинентальном кубке
Поделиться
Стали известны соперники сборной России по пляжному футболу на групповом этапе Межконтинентального кубка, который пройдёт в Дубае со 2 по 6 ноября. Ими станут национальные команды Ирана, Парагвая и Японии.
Команды попали в группу В. Сборные России и Ирана являются трёхкратными победителями турнира.
Всего участие в турнире принимают 8 команд. В группе А сыграют сборные ОАЭ, Португалии, Испании и Сенегала.
Напомним, в конце минувшего лета сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории и впервые с 2013 года завоевала золотые медали чемпионата мира. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение как раз команде Японии со счётом 5:2. Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).
Комментарии
- 12 октября 2021
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58
-
09:41
-
08:52
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
20:45
-
20:32
-
19:31
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
16:34
-
15:19
-
14:13
-
12:30
-
11:37
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
08:48
-
07:30
- 10 октября 2021
-
23:09
-
23:03
-
21:58
-
21:25
-
20:17
-
20:10
-
17:22
-
16:33
Партнерский контент