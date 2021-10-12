Российские «пляжники» сыграют с Ираном, Парагваем и Японией на Межконтинентальном кубке

Стали известны соперники сборной России по пляжному футболу на групповом этапе Межконтинентального кубка, который пройдёт в Дубае со 2 по 6 ноября. Ими станут национальные команды Ирана, Парагвая и Японии.

Команды попали в группу В. Сборные России и Ирана являются трёхкратными победителями турнира.

Всего участие в турнире принимают 8 команд. В группе А сыграют сборные ОАЭ, Португалии, Испании и Сенегала.

Напомним, в конце минувшего лета сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории и впервые с 2013 года завоевала золотые медали чемпионата мира. В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение как раз команде Японии со счётом 5:2. Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).