Журналист NY Times: токсичные слова Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике

Болгарский журналист издания New York Times Огнян Георгиев рассказал, почему глава Болгарской федерации художественной гимнастики Илиана Раева решила ответить своей коллеге Ирине Винер-Усмановой по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«На протяжении многих лет Россия доминировала на олимпийских турнирах по художественной гимнастике. Удерживаемые в ежовых рукавицах подопечные Винер завоевали пять золотых олимпийских медалей подряд в индивидуальных и групповых соревнованиях. Она не привыкла проигрывать. Поражение в Токио поставило её в непривычное положение.
После провала сборной России в Японии Винер решила свалить вину на всех, кроме себя. Она произнесла грубые слова, порочащие успехи болгарской команды и израильской гимнастки Линой Ашрам. При этом Винер задела даже своих девушек — Дину и Арину Авериных, что стало огромным сюрпризом для всего мирового сообщества художественной гимнастики.
Илиана Раева известна своим покровительственным отношением к болгарской гимнастике. Она бросится в контратаку на любого, кто попытается навредить сборной. Из уважения к Винер и её статусу одной из величайших фигур в гимнастике она решила сохранять спокойствие, несмотря на своё внутреннее негодование.
Раева очень хорошо знает политику в гимнастике: один неверный шаг может привести к ужасным последствиям. Токсичные высказывания Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал. Она оказала дополнительное давление на новое поколение гимнасток в сборной России. Они прочитали её слова в адрес Авериных и уже не забудут их, потому что когда-нибудь могут сами оказаться на месте сестёр.
Винер — это глыба в российском спорте, но её репутация успешного тренера теперь под большим вопросом. На этот счёт у нас в Болгарии есть пословица: «Человек сам себе злейший враг»», — цитирует болгарского журналиста New York Times Огняна Георгиева Inoprosport.
Напомним, в воскресенье, 10 октября, Илиана Раева написала пост у себя в «фейсбуке», в котором выразила уважение судьям Игр-2020.
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