Три шахматистки лидируют в суперфинале чемпионата России
Поделиться
В Уфе прошёл шестой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Полина Шувалова победила Алину Бивол, Алина Кашлинская обыграла Марину Гусеву. Партии Ольга Гиря — Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук — Дарья Войт, Евгения Овод — Алиса Галлямова и Валентина Гунина — Наталья Погонина завершились вничью.
Положение после шестого тура
1-3. Валентина Гунина, Евгения Овод, Полина Шувалова — 4,5.
4-5. Алина Кашлинская, Алиса Галлямова — 3,5.
6-7. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина — по 3.
8. Ольга Гиря — 2,5.
9-10. Дарья Войт, Марина Гусева — 2.
11-12. Анастасия Боднарук, Алина Бивол — 1,5.
В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.
Комментарии
- 15 октября 2021
-
08:58
-
08:22
-
01:00
- 14 октября 2021
-
23:37
-
22:10
-
18:21
-
17:47
-
10:11
-
08:20
-
08:13
-
01:06
-
00:45
-
00:27
-
00:11
- 13 октября 2021
-
18:22
-
16:39
-
15:59
-
15:32
-
13:43
-
13:08
-
10:51
-
10:44
-
08:48
-
00:42
- 12 октября 2021
-
20:06
-
20:06
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58
-
09:41
-
08:52
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
Партнерский контент