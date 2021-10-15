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Три шахматистки лидируют в суперфинале чемпионата России

Три шахматистки лидируют в суперфинале чемпионата России
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В Уфе прошёл шестой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Полина Шувалова победила Алину Бивол, Алина Кашлинская обыграла Марину Гусеву. Партии Ольга Гиря — Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук — Дарья Войт, Евгения Овод — Алиса Галлямова и Валентина Гунина — Наталья Погонина завершились вничью.

Положение после шестого тура
1-3. Валентина Гунина, Евгения Овод, Полина Шувалова — 4,5.
4-5. Алина Кашлинская, Алиса Галлямова — 3,5.
6-7. Наталья Погонина, Лея Гарифуллина — по 3.
8. Ольга Гиря — 2,5.
9-10. Дарья Войт, Марина Гусева — 2.
11-12. Анастасия Боднарук, Алина Бивол — 1,5.

В открытом турнире лидирует Никита Витюгов. Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров.

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