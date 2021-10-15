«Полный ужас». Кристина Тимановская рассказала, как сдавала тест на коронавирус в Беларуси

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как сдавала тест на коронавирус. По словам спортсменки, которая в настоящее время находится в Польше, история случилась более года назад, когда она была в Беларуси.

«Сама же я, предполагаю, болела чуть больше года назад. Я проснулась в свой день рождения и поняла, что не чувствую ни вкусов, ни запахов. Сразу позвонила нашему врачу и услышала: «Сиди дома и никуда не ходи!» Тестов в спортивном диспансере не было — закончились.

Позвонила главному тренеру и получила запрет появляться в манеже на две недели. Я так и поступила, но всё же ещё хотела сдать тест, чтобы удостовериться. Оказалось, что это задача почти нереальная, ведь ковида не существовало. Совершенно случайно удалось записаться в одно место.

Приехала. Это был полный ужас. В коридоре была огромная очередь из больных людей, которые хотели сдать тест. Никакой дистанции, ни масок на некоторых. В итоге простояла в очереди три часа. Сдала. По поводу результата никто не позвонил. Слышала, что звонят только положительным», — написала она в своём «инстаграме».

Тимановская добавила, что впоследствии привилась от коронавируса.

«Можно сказать, что я справилась легко. Но с того момента у меня появились странные вкусовые предпочтения. А ещё яйца стали вонять тухлятиной. Мясо тоже не всегда есть могу.

К вечеру после прививки у меня поднялась температура до 38 градусов. Ночью был сильный озноб, потом жар. Появилась ломота в теле, слабость. У меня болела даже кожа. Но это продолжалось всего лишь одну ночь, а наутро всё было хорошо, за исключением головной боли», — написала Кристина.