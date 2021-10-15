«Полный ужас». Кристина Тимановская рассказала, как сдавала тест на коронавирус в Беларуси

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как сдавала тест на коронавирус. По словам спортсменки, которая в настоящее время находится в Польше, история случилась более года назад, когда она была в Беларуси.
«Сама же я, предполагаю, болела чуть больше года назад. Я проснулась в свой день рождения и поняла, что не чувствую ни вкусов, ни запахов. Сразу позвонила нашему врачу и услышала: «Сиди дома и никуда не ходи!» Тестов в спортивном диспансере не было — закончились.
Позвонила главному тренеру и получила запрет появляться в манеже на две недели. Я так и поступила, но всё же ещё хотела сдать тест, чтобы удостовериться. Оказалось, что это задача почти нереальная, ведь ковида не существовало. Совершенно случайно удалось записаться в одно место.
Приехала. Это был полный ужас. В коридоре была огромная очередь из больных людей, которые хотели сдать тест. Никакой дистанции, ни масок на некоторых. В итоге простояла в очереди три часа. Сдала. По поводу результата никто не позвонил. Слышала, что звонят только положительным», — написала она в своём «инстаграме».
Тимановская добавила, что впоследствии привилась от коронавируса.
«Можно сказать, что я справилась легко. Но с того момента у меня появились странные вкусовые предпочтения. А ещё яйца стали вонять тухлятиной. Мясо тоже не всегда есть могу.
К вечеру после прививки у меня поднялась температура до 38 градусов. Ночью был сильный озноб, потом жар. Появилась ломота в теле, слабость. У меня болела даже кожа. Но это продолжалось всего лишь одну ночь, а наутро всё было хорошо, за исключением головной боли», — написала Кристина.
- 15 октября 2021
-
14:58
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
11:54
-
08:58
-
08:22
-
01:00
- 14 октября 2021
-
23:37
-
22:10
-
18:21
-
17:47
-
10:11
-
08:20
-
08:13
-
01:06
-
00:45
-
00:27
-
00:11
- 13 октября 2021
-
18:22
-
16:39
-
15:59
-
15:32
-
13:43
-
13:08
-
10:51
-
10:44
-
08:48
-
00:42
- 12 октября 2021
-
20:06
-
20:06
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58