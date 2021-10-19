Украинские власти подарили незрячим паралимпийцам обычные книги и билеты в зоопарк

Украинская паралимпийка, специализирующаяся на игре в настольный теннис, Марина Литовченко возмутилась на своей странице в «Фейсбуке» итогами встречи с и. о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.
По словам спортсменки, завоевавшей на минувшей Паралимпиаде в Токио золотую медаль, подарки от областной администрации получились не самыми ценными. Так, всем участникам Игр, среди которых множество незрячих спортсменов, подарили обычные книги (без Брайля для незрячих) и билеты в городской зоопарк. На другой встрече им были вручены цветы и зарядное устройство для гаджетов типа «пауэрбанк».
Также Литовченко осталась недовольна и суммой премиальных, которые паралимпийцы получили за завоёванные медали. Максимум, на что они смогут рассчитывать — 75 тысяч гривен (около 200 тыс. рублей) за золотую медаль. Также каждому участнику Паралимпиады полагается по 200 тысяч грн (540 тыс. рублей) единоразовой выплаты. В то же время даже за бронзовую медаль Олимпийских игр спортсмену полагается почти полтора миллиона гривен (почти 4 млн рублей).
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