Александра Костенюк рассказала, как отнеслась к матчу с Украиной на командном ЧМ

Российская шахматистка Александра Костенюк рассказала, что для неё значил полуфинальный матч с Украиной на командном чемпионате мира, который прошёл в сентябре — октябре 2021 года. Россия победила Украину в полуфинале, а в финале — Индию.
«Сборная Украины в Ситжесе была представлена оптимальным составом, играли сёстры Музычук. Сложности были только шахматного плана, так как мы встречались с сильными соперницами.
Был очень интересный, напряжённый матч. Я понимаю, что при желании можно окрасить всё что угодно в политические краски – это легко сделать. Но в турнирном зале была предельно корректная спортивная борьба.
К счастью, я несколько иначе смотрю на вещи и стараюсь вести борьбу только на шахматной доске. Для меня это шахматный матч с очень сильной сборной, не более того», — цитирует Костенюк «Газета.ру».
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