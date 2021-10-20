Сборная Украины по плаванию отказалась участвовать в чемпионате Европы в России
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Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы, который состоится в ноябре в Казани. Об этом сообщил президент федерации плавания Украины Андрей Власков.
«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо.
На турнир в Россию должны были отправиться призёр Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — приводит слова Власкова Suspilne.
Чемпионат Европы по плаванию пройдёт со 2 по 7 ноября. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за коронавируса.
Сборная России уже опубликовала состав, который будет выступать в Казани.
Новость по темеСтал известен состав сборной России по плаванию на ЧЕ в Казани
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