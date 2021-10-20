Валентина Гунина выиграла женский суперфинал чемпионата России по шахматам

Валентина Гунина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин, который проходил в Уфе.
В партии заключительного, 11-го тура Гунина белыми фигурами сыграла вничью с одной из ближайших преследовательниц Полиной Шуваловой. Отметим, что остальные партии 11-го тура также завершились вничью.
Гунина набрала 8 очков и в четвёртый раз стала чемпионкой России. Ранее Валентина выигрывала национальное первенство в 2011, 2013 и 2014 годах.
Второе место заняла Евгения Овод, опередившая Шувалову по дополнительным показателям. Обе шахматистки набрали по 7,5 очка.
32-летняя Гунина является трёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2014, 2018), чемпионкой мира по блицу (2012), а также трёхкратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной России (2010, 2012, 2014).
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