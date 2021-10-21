Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков решил пропустить олимпийский сезон-2021/2022

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков решил пропустить олимпийский сезон-2021/2022. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на информацию от нескольких членов сборной России.

Официально названная причина такого решения Юскова — проблемы с коленом. Из-за травмы колена российский спортсмен досрочно завершил выступления на международной арене в сезоне-2021/2022, а также пропустил чемпионат мира.

32-летний Денис Юсков является трёхкратным чемпионом мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров (2013, 2015, 2016), а также трёхкратным обладателем Кубка мира на дистанции 1500 метров по сумме этапов (2016, 2018, 2019).

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.