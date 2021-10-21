Ангелина Мельникова стала второй после 1-го упражнения в финале личного многоборья на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова обосновалась на второй строчке в финале личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Спортсменка, исполнившая опорный прыжок, показала результат 14,466 балла. Её опередила американка Кайла ди Челло, которая заработала в опорном прыжке 14,600 балла.

Другая россиянка Владислава Уразова делит шестое место с кореянкой Ли Юн Се (обе — по 13,566 балла).

ЧМ по спортивной гимнастике. Женщины. Личное многоборье. Финал (после 1-го упражнения)

1. Кайла ди Челло (США) — 14,600 балла

2. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,466

3. Лиэнн Вонг (США) — 14,341

4. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 13,800

5. Мария Бачкай Ченге (Венгрия) — 13,666

6. Владислава Уразова (Россия) — 13,566