Мельникова вышла на первое место после 2-го упражнения в финале личного многоборья на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла на первое место в финале личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Спортсменка, которая во второй ротации исполняла упражнение на разновысоких брусьях, показала результат 14,466 балла, по итогам двух упражнений её результат составляет 28,999 балла.

Другая россиянка Владислава Уразова занимает третье место, её результат по сумме двух снарядов — 27,899 балла. Она уступает американке Лиэнн Вонг.

ЧМ по спортивной гимнастике. Женщины. Личное многоборье. Финал (после 2-го упражнения)

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 28,999 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 28,407

3. Владислава Уразова (Россия) — 27,899

4. Кайла ди Челло (США) — 27,366

5. Вэй Сяоюань (Китай) — 27,099

6. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 26,766.