Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в финале личного многоборья на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония). Спортсменка, которая в четвёртой ротации исполняла вольные упражнения, показала результат 13,833 балла, по итогам четырёх упражнений её результат составил 56,632 балла.

Другая россиянка Владислава Уразова заняла четвёртое место, её результат по сумме четырёх снарядов — 53,598 балла. Она уступила американкам Лиэнн Вонг и Кайле ди Челло, завоевавшим серебро и бронзу соответственно.

ЧМ по спортивной гимнастике. Женщины. Личное многоборье. Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699.