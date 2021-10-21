«Очень жалко — победу Мельниковой не показали по ТВ». Немов — о золоте Ангелины на ЧМ
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю.
«Мы были на связи со Светланой Хоркиной, она нас информировала о ходе соревнований. Искренне поздравляю Ангелину и всю сборную с таким результатом, тем более после Олимпийских игр!
Очень жалко, что её победу не показали по ТВ. Спортивную гимнастику вообще показывают мало. Работы у нас в этом направлении много, но после таких результатов, надеюсь, это пересмотрят. На фоне таких результатов будет чуть легче», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Другая россиянка Владислава Уразова стала четвёртой в личном многоборье.
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