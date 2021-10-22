Михаил Яковлев завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велотреку

Россиянин Михаил Яковлев завоевал бронзовую медаль в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Рубе (Франция). Победил голландец Гарри Лаврейсен, вторым стал его соотечественник Джеффри Хугланн.
В гонке с выбыванием россиянка Мария Новолодская остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Победу одержала итальянка Летиция Патерностер. Второе место заняла бельгийка Лотте Копецки, третье — американка Дженнифер Валенте.
Велотрек. Чемпионат мира. Рубе, Франция
Мужчины. Кейрин
1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды).
2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).
3. Михаил Яковлев (Россия).
Женщины. Гонка с выбыванием
1. Летиция Патерностер (Италия).
2. Лотте Копецки (Бельгия).
3. Дженнифер Валенте (США).
4. Мария Новолодская (Россия).
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