Михаил Яковлев завоевал бронзу в кейрине на чемпионате мира по велотреку

Россиянин Михаил Яковлев завоевал бронзовую медаль в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Рубе (Франция). Победил голландец Гарри Лаврейсен, вторым стал его соотечественник Джеффри Хугланн.

В гонке с выбыванием россиянка Мария Новолодская остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Победу одержала итальянка Летиция Патерностер. Второе место заняла бельгийка Лотте Копецки, третье — американка Дженнифер Валенте.

Велотрек. Чемпионат мира. Рубе, Франция

Мужчины. Кейрин

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды).

2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).

3. Михаил Яковлев (Россия).

Женщины. Гонка с выбыванием

1. Летиция Патерностер (Италия).

2. Лотте Копецки (Бельгия).

3. Дженнифер Валенте (США).

4. Мария Новолодская (Россия).