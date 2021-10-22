Симона Байлз обратилась к людям с проблемами с психическим здоровьем

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз обратилась к людям, имеющим проблемы с психическим здоровьем. Ранее Байлз признавалась, что испытывает подобные проблемы.

«Всем, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем, — знайте, вы не одиноки и помощь доступна. У меня есть свои проблемы с психическим здоровьем, и терапия даёт мне силы, в то время как я стараюсь стать лучше — настолько, насколько это возможно.

Я люблю гимнастику, но это то, чем я занимаюсь, а не то, кто я есть как личность. Если я чему-то научилась за последние несколько месяцев, так это тому, что можно сделать шаг назад и позаботиться о себе. Уверена, психическое здоровье настолько же важно, как и физическое», — написала Байлз на своей странице в «Инстаграме».

На Олимпиаде-2020 в Токио Симона Байлз снялась после первого вида командного многоборья, не выступила в индивидуальном первенстве, а из отдельных снарядов заявилась только на бревно, где стала бронзовым призёром.