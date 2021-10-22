Трёх участников «Тур де Франс» — 2021 подозревают в употреблении допинга

Три велосипедиста, участвовавших в последней многодневке «Тур де Франс», подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает Tribune de Geneve, речь идет о представителях команды Bahrain Victorious, в волосах которых были обнаружены следы запрещённого вещества «тизанидин».



Ещё в середине июля, после 17-го этапа «Тур де Франс», французская полиция провела обыск в номерах велокоманды в гостиничном номере города По. Судебно-медицинский эксперт взял пробы волос у семи спортсменов Bahrain Victorious, по запросу полиции, которая обнаружила в комнате врача команды большое количество коробок с тизанидином. В итоге пробы трёх неназванных гонщиков дали положительный результат на данный препарат. Стоит отметить, что наличие вещества в структуре волос говорит о его длительном применении.



На минувшем «Тур де Франс» команда Bahrain Victorious одержала победу в командной классификации по времени.