Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Трёх участников «Тур де Франс» — 2021 подозревают в употреблении допинга

Трёх участников «Тур де Франс» — 2021 подозревают в употреблении допинга
Комментарии

Три велосипедиста, участвовавших в последней многодневке «Тур де Франс», подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает Tribune de Geneve, речь идет о представителях команды Bahrain Victorious, в волосах которых были обнаружены следы запрещённого вещества «тизанидин».

Ещё в середине июля, после 17-го этапа «Тур де Франс», французская полиция провела обыск в номерах велокоманды в гостиничном номере города По. Судебно-медицинский эксперт взял пробы волос у семи спортсменов Bahrain Victorious, по запросу полиции, которая обнаружила в комнате врача команды большое количество коробок с тизанидином. В итоге пробы трёх неназванных гонщиков дали положительный результат на данный препарат. Стоит отметить, что наличие вещества в структуре волос говорит о его длительном применении.

На минувшем «Тур де Франс» команда Bahrain Victorious одержала победу в командной классификации по времени.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021