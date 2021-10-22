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Журналист: волейболистку не убивали, она покончила жизнь самоубийством

Журналист: волейболистку не убивали, она покончила жизнь самоубийством
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Бывший руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал опроверг информацию СМИ о том, что афганская волейболистка Махджабин Хакими была убита сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). 22 октября появилась информация, что спортсменку казнили, отрубив голову.

«Это неправда, она покончила жизнь самоубийством за 10 дней до захвата Кабула талибами, когда я возглавлял TOLOnews Newsgathering», — написал Попал на своей странице в «Твиттере».

После прихода к власти Талибана лишь две спортсменки из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны. Остальные продолжают жить в страхе — часть из них скрывается. Сам Попал тоже был вынужден покинуть Афганистан. Теперь он живёт в Албании в статусе беженца.

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