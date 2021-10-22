Андрей Белофастов возглавит мужскую сборную России по водному поло

Российский специалист Андрей Белофастов сообщил, что будет назначен главным тренером мужской сборной России по водному поло. С 2015 года команду возглавлял Сергей Евстигнеев. Ранее Белофастов работал в тренерском штабе женской сборной России.
«Конечно, это предложение было неожиданным. Знаю, что время сейчас непростое, какие задачи стоят перед сборной России, понимаю, на что я иду. Конечно, немного расстроен, что оставляю женскую сборную, и хотел бы поблагодарить за работу Александра Владимировича Гайдукова, с которым мы провели в команде шесть лет. Сейчас новый этап, посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Белофастова ТАСС.
Мужская сборная России по водному поло не квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, женская команда на Играх в Японии заняла четвёртое место.
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