Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Белофастов возглавит мужскую сборную России по водному поло

Андрей Белофастов возглавит мужскую сборную России по водному поло
Комментарии

Российский специалист Андрей Белофастов сообщил, что будет назначен главным тренером мужской сборной России по водному поло. С 2015 года команду возглавлял Сергей Евстигнеев. Ранее Белофастов работал в тренерском штабе женской сборной России.

«Конечно, это предложение было неожиданным. Знаю, что время сейчас непростое, какие задачи стоят перед сборной России, понимаю, на что я иду. Конечно, немного расстроен, что оставляю женскую сборную, и хотел бы поблагодарить за работу Александра Владимировича Гайдукова, с которым мы провели в команде шесть лет. Сейчас новый этап, посмотрим, как всё будет складываться», — приводит слова Белофастова ТАСС.

Мужская сборная России по водному поло не квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио, женская команда на Играх в Японии заняла четвёртое место.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021