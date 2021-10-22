Нагорный оценил результат Игнатьева на чемпионате мира — 2021 по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный оценил выступление россиянина Никиты Игнатьева на чемпионате мира – 2021.
Игнатьев занял 17-е место в личном многоборье. Нагорный и другие члены мужской сборной России на первенстве планеты не выступали.
«Результат Игнатьева ожидаемый. Думаю, что Никита находится на стадии завершения своей профессиональной карьеры. Он выступил по своим способностям и силам. Это лишь моё мнение. Невозможно всегда быть на высоте. Нас это тоже всех ждёт, а вообще он большой молодец, что сумел отобраться на чемпионат мира. Человек, который всегда был кандидатом в олимпийскую сборную, заслужил право быть на чемпионате мира.
Считаю, что ротация состава на этом турнире проходит успешно. Собрались достойные ребята. Учитывая, например, что один снаряд не получился у Серёжи Найдина, всё равно все справляются здорово, хоть конкуренция достаточно высокая. Я представляю, как им тяжело, потому что и у меня когда-то был свой первый чемпионат мира. Если говорить поимённо, то Ваня Стретович сделал высокую программу на перекладине. Влад Поляшов на протяжении долгого времени вызывал надежду, что его физические возможности и данные должны показывать уровень на соревнованиях. На тренировках он показывает такие комбинации, что тут идёт даже речь не о финалах, а о первых трёх местах», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».
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