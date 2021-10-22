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Игнатьев стал 17-м в личном многоборье на ЧМ, у украинца бронза, китаец драматично победил

Игнатьев стал 17-м в личном многоборье на ЧМ, у украинца бронза, китаец драматично победил
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Российский гимнаст Никита Игнатьев занял 17-е место в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония). Суммарный результат Игнатьева на шести снарядах составил 80,647 балла.

Золотую медаль с результатом 87,981 балла завоевал китаец Чжан Бохэн. Серебро на счету японца Дайки Хасимото, который заработал на 0,017 балла меньше. Хасимото выступал последним (на перекладине), и после объявления оценок выяснилось, что ему лишь немного не хватило, чтобы догнать Чжан Бохэна. Бронзовую медаль взял представитель Украины Илья Ковтун (84,899 балла).

ЧМ по спортивной гимнастике. Мужчины. Личное многоборье. Финал

1. Чжан Бохэн (Китай) — 87,981 балла
2. Дайки Хасимото (Япония) — 87,964
3. Илья Ковтун (Украина) — 84,899
4. Юл Молдауэр (США) — 84,365
5. Ахмет Эндер (Турция) — 84,232
6. Си Кон (Китай) — 84,057
...17. Никита Игнатьев (Россия) — 80,647.

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