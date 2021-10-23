Женская сборная России по мини-футболу разгромила Беларусь в отборе на ЧЕ-2022

Женская сборная России по мини-футболу в третьем матче основного раунда квалификации чемпионата Европы — 2022 разгромила соперниц из Беларуси со счётом 9:0. Встреча команд группы 1 прошла в Минске.



Дубли в составе российской команды оформили Залия Газимова (10-я и 14-я минуты) и Виктория Лебедева (36-я и 39-я минуты).



Ранее российские футболистки обыграли команду Нидерландов со счётом 2:1 и нанесли поражение сборной Венгрии (3:0), благодаря чему досрочно вышли в «Финал четырёх» чемпионата Европы, который состоится в конце марта 2022 года. Встреча со сборной Беларуси уже ничего не решала, так как из каждой подгруппы в квартет сильнейших выходит только одна команда.



Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022. Женщины. Минск, Беларусь

Квалификация. Основной раунд. Группа 1. Третий тур



Россия – Беларусь – 9:0 (5:0).

Голы: Родькина, 4, Самойлова, 6, Газимова, 10, 14, Самородова, 11, Правдина, 33, Лебедева, 36, 39, Никитина, 38.