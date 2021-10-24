Гимнастка Ангелина Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова высказалась о судейском скандале на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Мельникова выразила недовольство оценками, выставленными ей в финале вольных упражнений.
Напомним, Мельникова стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.
«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена. Сделала, что могла. Выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».
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