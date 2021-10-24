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Мельникова получила серебро ЧМ вместо золота. Судьи пересмотрели баллы японской гимнастки

Мельникова получила серебро ЧМ вместо золота. Судьи пересмотрели баллы японской гимнастки
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Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония), её результат составил ровно 14,000 балла.

Победу одержала японка Маи Мураками (14,066), бронза в активе Лиэнн Вонг из США (13,833). Ещё одна россиянка, Владислава Уразова, показала четвёртый результат (13,700).

Отметим, что изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного челленджа судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку.

Для 21-летней Мельниковой это третья награда на завершившемся чемпионате мира. Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.

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