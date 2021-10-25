Определён окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат по художественной гимнастике, сообщает «Матч ТВ». Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Как и предполагалось, в личном первенстве Россию будут представлять Дина и Арина Аверины, которые выступят как в индивидуальном многоборье, так и на отдельных снарядах. В групповых упражнениях заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований

27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).

28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября — личное многоборье.

31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).