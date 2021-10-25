Определён окончательный состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат по художественной гимнастике, сообщает «Матч ТВ». Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
Как и предполагалось, в личном первенстве Россию будут представлять Дина и Арина Аверины, которые выступят как в индивидуальном многоборье, так и на отдельных снарядах. В групповых упражнениях заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований
27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).
28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).
29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
- 25 октября 2021
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
22:09
-
20:01
-
19:39
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
16:26
-
16:07
-
15:52
-
15:40
-
15:26
-
14:07
-
13:45
-
12:52
-
12:23
-
11:31
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02
-
20:57